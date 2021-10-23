Зрители заметили пасхалку в первом эпизоде «Игры в кальмара»

Пользователи Netflix заметили пасхалку в первом эпизоде в корейском сериале «Игра в кальмара». Об этом сообщает Independent.

В последнем эпизоде ​​раскрывается, что О Иль-нам, персонаж ТВ-шоу, которого называют «Старик», на самом деле является вдохновителем смертельных испытаний.

Он предположительно умирает в шестой серии, но возвращается в финале, где он рассказывает герою Сон Ги Хун, что он создал игры после того, как ему поставили диагноз рак мозга. По словам Иль-нама, он сделал это для того, чтобы «почувствовать себя живым».

Зрители обратили внимание на поведение героя во время испытания «Красный свет, зеленый свет». Они отметили, что мужчина во время бега не выглядит испуганным несмотря на то, что робот выстрелит в него, если зафиксирует его шаги.

Как отмечает Independent, на одном этапе Иль-нам действительно двигается, но робот не убивает его. По мнению поклонников сериала, это доказывает то, что игра все время «оберегала» своего создателя.

Ранее этого стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, этот сериал посмотрели 111 млн раз.

«Игра в кальмара» — сериал о беспощадной игре на выживание с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Педагоги из разных стран уже жаловались на сцены жестоких убийств, которые дети начали разыгрывать в школе после просмотра шоу. Подробнее об «Игре в кальмара» — в материале «Газеты.Ru».