Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ельцин-центр не будет работать с организаторами концерта Вадима Самойлова 14:43
Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России 14:43
В Госдуме заявили, что проблемы с визами Канады окажут давление... 14:36
Юрист оценил вероятность высшей меры наказания для Алека Болдуина 14:30
Славянская ТЭС на Украине остановлена из-за отсутствия угля 14:29
Российский гимнаст Климентьев взял бронзу в упражнениях на кольцах... 14:27
Экс-глава администрации Ростова-на-Дону сбил пенсионерку и скрылся с места аварии 14:22
Умерла звезда фильма «Тени забытых предков» Татьяна Бестаева 14:22
Певица Тейлор Свифт зарегистрировалась в «ВКонтакте» 14:09
Свищев назвал невыдачу виз Канады фигуристам вмешательством в подготовку... 14:08

Зрители заметили пасхалку в первом эпизоде «Игры в кальмара»

close
100%
Netflix

Пользователи Netflix заметили пасхалку в первом эпизоде в корейском сериале «Игра в кальмара». Об этом сообщает Independent.

В последнем эпизоде ​​раскрывается, что О Иль-нам, персонаж ТВ-шоу, которого называют «Старик», на самом деле является вдохновителем смертельных испытаний.

Он предположительно умирает в шестой серии, но возвращается в финале, где он рассказывает герою Сон Ги Хун, что он создал игры после того, как ему поставили диагноз рак мозга. По словам Иль-нама, он сделал это для того, чтобы «почувствовать себя живым».

Зрители обратили внимание на поведение героя во время испытания «Красный свет, зеленый свет». Они отметили, что мужчина во время бега не выглядит испуганным несмотря на то, что робот выстрелит в него, если зафиксирует его шаги.

Как отмечает Independent, на одном этапе Иль-нам действительно двигается, но робот не убивает его. По мнению поклонников сериала, это доказывает то, что игра все время «оберегала» своего создателя.

Ранее этого стало известно, что «Игра в кальмара» стала самым популярным проектом за всю историю Netflix. C 17 сентября, когда состоялась премьера, этот сериал посмотрели 111 млн раз.

«Игра в кальмара» — сериал о беспощадной игре на выживание с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Педагоги из разных стран уже жаловались на сцены жестоких убийств, которые дети начали разыгрывать в школе после просмотра шоу. Подробнее об «Игре в кальмара» — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях