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Бородина заявила, что ее на шоу «ДОМ-2» взяли сразу, а над Собчак думали две недели

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@borodylia/instagram.com

Телеведущая Ксения Бородина рассказала на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, как попала на проект «ДОМ-2».

Идейным вдохновителем шоу был продюсер Валерий Комиссаров, тогда в его команду входила начинающая карьеру Ксения Бородина.

Она трудилась редактором шоу. Но однажды какая-то из кандидаток не роль ведущей не смогла принять участие в проектк. Тогда обратили внимание на Ксению Бородину. Она приехала на пробы, где уже была телеведущая Ксения Собчак.

«Мы вместе попробовались, после чего меня сразу утвердили, а над Собчак думали еще недели две», — такую версию событий она изложила Ивану Урганту.

По информации издания StarHit, эта версия не соответствует рассказам самого Комиссарова. Продюсер говорил, что сначала взял на работу Собчак, а уже потом подбирал ей напарницу в качестве антагониста.

Ранее Бородина пригрозила хейтерам судом.

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