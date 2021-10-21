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Дочь готовящегося к выписке Александра Серова ждет второго ребенка

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alexander_serov_official/Instagram

Дочь эстрадного исполнителя Александра Серова Мишель ждет второго ребенка. Об этом 28-летняя женщина рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Ведущий Дмитрий Борисов, посмотрев на Мишель, предположил, что Серов будет дважды дедушкой. «Да, скоро будет. Вы меня рассекретили. Вы первые, кто узнал об этом», — цитирует наследницу певца «СтарХит».

Мишель родилась в 1993 году в браке Александра Серова с гимнасткой Еленой Стебеневой. Развивала певческую карьеру, занималась бизнесом. В 2019 году вышла замуж за бизнесмена по имени Роман. Первенцу пары, девочке Мии, 28 сентября исполнился год.

67-летний Серов был экстренно госпитализирован в начале октября. Продюсер Андрей Разин, рассказывая о состоянии Серова, утверждал, что артист «находится на аппарате ИВЛ в глубочайшем кризисе». 19 октября стало известно о переводе Серова из реанимации в общую палату. 21 октября СМИ сообщили, что Александра Серова выписывают из больницы после COVID-19.

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