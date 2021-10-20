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Скончался автор песен к фильмам «Голдфингер» и «Вилли Вонка» Лесли Брикасс

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«Газета.Ru»

Умер британский поэт, композитор и либреттист Лесли Брикасс. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Брикасс ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Как рассказал агент поэта, тот скончался во сне утром 19 октября.

Брикасс появился на свет в Лондоне в 1931 году. Он учился в Кембриджском университете. Композитор является автором таких мюзиклов и фильмов, как «Остановите Землю — я сойду», «Доктор Дулиттл», «Рев грима, запах толпы», «Скрудж». Он написал песни Candyman и Pure Imagination из популярного фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», а также свыше 40 мюзиклов и сценариев к кинофильмам.

Поэт сотрудничал с такими авторами, как Энтони Ньюли, Джоном Барри, Генри Манчини, Джоном Уильямсом, Джерри Голдсмитом, Куинси Джонсом и другими. С первым он написал песню Goldfinger и You Only Live Twice к одному из фильмов Бондианы.

В 1963 году Брикасс стал обладателем премии «Грэмми», которую разделил с Ньюли, за песню «Какой я дурак?» из фильма «Остановите Землю — я сойду». У него было 10 номинаций на «Оскара». Композитор получал эту премию два раза (1968 и 1983 годы).

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