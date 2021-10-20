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«Би-би-си» опубликовала список лучших сериалов столетия

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Two Brothers Pictures

По версии «Би-би-си» лучшим сериалом XXI века названа американская криминальная драма «Прослушка» (The Wire) от HBO, выходившая с 2 июня 2002 года по 9 марта 2008 года. Ознакомиться с полным рейтингом из сотни самых выдающихся телепроектов века можно на сайте телерадиокомпании.

Второе место списка занимает американский драматический «Безумцы» (Маd Men), семь сезонов которого транслировались на телеканале AMC с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015 года. Шоу получило четыре рекордные премии «Эмми» подряд в категории «Лучший драматический сериал».

На третьем месте — «Во все тяжкие» (Breaking Bad), премьерные серии которой транслировались по AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года. Четвертое место занял британский сериал «Дрянь» (Fleabag), созданный актрисой и сценаристкой Фиби Уоллер-Бридж, которая также сыграла в нем главную роль.

На пятой строчке рейтинга — фэнтези «Игра престолов» (Game of Thrones) для HBO. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, а последняя серия финального сезона увидела свет 19 мая 2019 года.

В десятку лучших сериалов XXI столетия также вошли сериал HBO «Я могу уничтожить тебя» (I May Destroy You) — громкий проект прошлого лета длиной в один сезон, «Оставленные» (Leftovers), который выходил в эфир на HBO с 29 июня 2014 года по 4 июня 2017 года, «Американцы» (The Americans), который транслировался с 30 января 2013 по 31 мая 2018 года на канале FX, британская версия шоу «Офис» (The Office UK), которая три года — с 2001 по 2003 — шла на BBC Two и BBC One, а также продолжающиеся на HBO с 2018 года «Наследники» (Succession)— сериал автора знаменитого «Пип-шоу» Джесси Армстронга.

В составлении рейтинга участвовали 206 критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран.

Стало известно, какой сериал неожиданно сместил «Игру в кальмара» с первого места рейтинга Netflix.

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