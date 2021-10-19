Дочь Оззи Осборна госпитализирована в рехаб

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн в седьмой раз госпитализирована в реабилитационный центр для зависимых от алкоголя, пишет издание Radar.

36-летняя Осборн находится в одном из лечебных учреждений в штате Техас (США) и планирует закончить карьеру в шоу-бизнесе, когда ей станет лучше. По словам инсайдера, на это решение повлиял уход ее матери Шэрон из телешоу The Talk и тяжелая борьба отца с болезнью Паркинсона. «На Келли все навалилось», — сказал источник.

В апреле Келли Осборн призналась, что снова употребляет алкоголь после четырех лет трезвости. «В конце карантина у меня случился нервный срыв, я справилась, все было хорошо, жизнь была просто чудо», — вспоминала она.

В разные годы Келли была в рехабах шесть раз.

Ранее актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», также проходил лечение от алкоголизма и депрессии в реабилитационной клинике.