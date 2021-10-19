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Лоза и Пригожин раскритиковали пение и танцы Греты Тунберг

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Antonio Calanni/AP

Российский певец и автор песен Юрий Лоза обратил внимание на выступление 18-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Творческие способности девушки его не удовлетворили. Об этом он сообщил в беседе с «Говорит Москва».

Тунберг исполнила песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up на шоу Climate Live в Стокгольме. Ролик выступления девушки появился в Сети и стал вирусным.

Лоза заявил, что вышло бездарно. Он отметил: «сейчас все поют, кто попало поет — добился популярности и запел».

По его мнению, выступать стоит только тем, чья это профессия.

Продюсер Иосиф Пригожин согласился с Лозой. Он считает: «Тунберг не имеет вообще никакого отношения к музыке, и ей бы лучше этим не заниматься вовсе, так как сцена должна быть для людей, имеющих к ней отношение». Он уверен, что юную активистку используют в своих целях. По его мнению, многие пытаются монетизировать имя Греты.

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«То, что сегодня каждый «бобик» может стать певцом или художником, мне это не нравится. Это мой личный протест», — добавил Пригожин.

По словам Тунберг, этой песней она хотела показать, что экоактивисты — это в основном подростки, которые могут петь и шутить друг с другом, а не злые дети, как их часто изображают в СМИ.

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