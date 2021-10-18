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«Гоблин» Пучков назвал «чушью» пост Бероева о вакцинации и арийцах

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Писатель и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков в разговоре с «Газетой.Ru» осудил актера Егора Бероева за параллель между «арийским паспортом» и документом о вакцинации от COVID-19.

«Ничего общего здесь нет. Какая связь между идеологическим движением и медициной? Егор Бероев, видимо, не в курсе, что есть такие болезни, как чума, оспа, туберкулез, полиомиелит. Соответственно, он не слышал, что эти болезни преодолели с помощью прививок. На такие вершины интеллектуального развития Бероев еще не поднялся. Он только чушь какую-то выдумывает, сравнивает это с гонениями на евреев в нацистской Германии. Это гнусный пропагандистский трюк», — сказал Пучков.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что у Бероева есть возможность распространять подобные мнения об антиковидных мерах среди поклонников.

«Бероеву плевать, что пожилые люди умирают без прививок, не будучи вакцинированными от коронавируса. Печально, что такие граждане имеют возможность вещать на широкую публику и пользуются у нее авторитетом. Это полная безответственность и глупость», — заключил «Гоблин».

18 октября Бероев опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал историю аненпасса — документа, служившего доказательством арийского происхождения в нацистской Германии. Подписчики сочли это аллегорией на антикоронавирусные меры в России, ведь прежде актер уже отличался подобными сравнениями. Так, минувшим летом он поставил в один ряд направленные на борьбу против COVID-19 ограничения с гонениями евреев во времена Холокоста.

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