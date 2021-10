ABBA выпустит неизданную песню 43-летней давности

Шведская поп-группа ABBA выпустит ранее не издававшуюся песню Just A Notion, сообщается в Instagram коллектива.

Песню, рассказывают музыканты, они записали еще в 1978 году. Трек выйдет 22 октября.

Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус написали трек для альбома Voulez-Vous, в который трек не вошел.

Отрывок из песни вышел в 1994 году, ее полную версию спели в 1999 году на альбоме трибьют-группы ABBA.

Коллектив ABBA существовал с 1972 года и распался в 1982 году.

Новый альбом квартета выйдет 5 ноября. Известны названия двух композиций из нового альбома — I Still Have Faith In You («Я все еще верю в тебя») и Don't Shut Me Down («Не отвергай меня»). По словам Ульвеуса, в этой песне говорится о том, что было невозможно представить. Он считает, что участники группы пережили редкий опыт — они смогли выпустить альбом через 40 лет после расставания и остаться лучшими друзьями.