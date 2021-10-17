Леонтьев признался, что не дает ему покинуть сцену в возрасте 72 лет

Певец Валерий Леонтьев не подтвердил слухи, связанные с прекращением его выступлений. По словам исполнителя, ему надо оплачивать работу коллектива, сообщает kp.ru.

У артиста спросили, как он себя чувствует после выписки из больницы, куда Леонтьев попал с COVID-19.

«Продолжаю тянуть лямку. Надо кормить коллектив», — сказал 72-летний исполнитель.

Также Леонтьев подчеркнул, что он делал прививку против COVID-19.

Планируется, что в будущем выступления Леонтьева возобновятся.

Разговоры, связанные с якобы уходом со сцены Леонтьева, появились после после перенесенных им операций на ноге и глазах. На фоне чего музыкант заверил, что пока не планирует уходить на пенсию и будет петь хиты.

Ранее продюсер Игорь Крутой объяснил, что спасло Леонтьева от тяжелого течения коронавируса.