Венские музеи открыли аккаунт в OnlyFans в знак протеста против политики соцсетей

Совет по туризму Вены, который занимается продвижением экспонатов музеев австрийской столицы создал учетную запись в OnlyFans в качестве протеста против политики Instagram и TikTok, которые не позволяют публиковать экспонаты с изображением обнаженных людей, сообщает газета The Guardian.

Поводом стала блокировка аккаунта музея Альбертина в июле 2021 года, когда в одном из роликов были продемонстрированы работы японского художника Нобуёси Араки — на одной из картин была изображена обнаженная женская грудь.

До этого, в 2019 году, Instagram запретил одному из венских музеев публиковать работы Питера Пауля Рубенса — ведь по правилам этой социальной сети запрещено публиковать изображение обнаженных людей, даже «художественного или творческого по своей природе».

А в 2018 году Facebook удалил со страницы Музея естествознания изображение Венеры Виллендорфской — статуэтки возрастом более 25 000 лет, которая изображает обнаженную женщину. В Facebook картинку сочли «порнографической».

Подписаться на страницу венских музеев в OnlyFans можно за $3 в месяц, при этом первым подписчикам, в качестве поощрения, подарят проездной Vienna City Card или входной билет в один из музеев города.

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