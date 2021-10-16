Билли Айлиш подстригла поклонницу и ударила ведущего в прямом эфире

Певица Бийли Айлиш в американском ночном ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) подстригла челку своей поклоннице и забрала ее волосы себе.

Комик напомнил Айлиш про список желаний, который певица составила в возрасте 12 лет — в 2014 году. В этом списке среди прочих оказалось желание кого-нибудь подстричь. Одна из поклонниц Айлиш по имени Гресельда вышла из зала и согласилась поучаствовать в эксперименте.

Получив согласие, певица под аплодисменты сделала Грисельде стрижку челки, а затем положила отрезанный клочок волос в карман джинсов. Певица, девушка и ведущий шоу согласились, что свежая челка «выглядит мило и хорошо», хотя и заняла всего несколько секунд.

Также в вишлисте Айлиш было «кого-нибудь ударить кулаком». В этом ей решился помочь сам Джимми Киммел, став «человеком для битья». Певица выбрала для удара живот комика.

Ранее Билли Айлиш рассказала, что потеряла 100 тыс. подписчиков из-за публикации откровенного фото с декольте.