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Билли Айлиш подстригла поклонницу и ударила ведущего в прямом эфире

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Andrew Kelly/Reuters

Певица Бийли Айлиш в американском ночном ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) подстригла челку своей поклоннице и забрала ее волосы себе.

Комик напомнил Айлиш про список желаний, который певица составила в возрасте 12 лет — в 2014 году. В этом списке среди прочих оказалось желание кого-нибудь подстричь. Одна из поклонниц Айлиш по имени Гресельда вышла из зала и согласилась поучаствовать в эксперименте.

Получив согласие, певица под аплодисменты сделала Грисельде стрижку челки, а затем положила отрезанный клочок волос в карман джинсов. Певица, девушка и ведущий шоу согласились, что свежая челка «выглядит мило и хорошо», хотя и заняла всего несколько секунд.

Также в вишлисте Айлиш было «кого-нибудь ударить кулаком». В этом ей решился помочь сам Джимми Киммел, став «человеком для битья». Певица выбрала для удара живот комика.

Ранее Билли Айлиш рассказала, что потеряла 100 тыс. подписчиков из-за публикации откровенного фото с декольте.

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