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Шер потребовала $1 млн от вдовы бывшего мужа Сонни Боно

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Global Look Press

Певица Шер подала в суд против Мэри Боно с целью вернуть гонорар за песни дуэта Sonny & Cher. Об этом пишет The Guardian.

Шер и Сонни Боно начали выступать вместе как Sonny & Cher в 1964 году, поженились три года спустя, а затем развелись в 1975 году. За годы выступлений дуэта они создали мировые хиты, включая I Got You Babe, The Beat Goes On и Bang Bang. После развода бывшие супруги заключили договор, где договорились поровну делить гонорар от песен. А после этого Сонни женился на Мэри.

Американская певица утверждает, что бывшая жена покойного певца Мэри Боно пытается отменить это соглашение и отрицает свои права по договору. Шер потребовала у вдовы $1 млн компенсации и соблюдения условий развода.

Ранее сообщалось, что Шер назвала «дерьмом» альбом «It's a Man's World», сделавший ее всемирно известной, а во время написания ставшего хитом сингла «Believe» исполнительница выбежала из звукозаписывающей студии.

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