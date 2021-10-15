Прохор Шаляпин посвятил клип умершей жене

Певец Федор Шаляпин выложил в Instagram клип на песню «Тебя обнимал», посвященный жене Татьяне Клаудии Дэвис и всем, кто умер от коронавируса.

В видео артист стоит в церкви на фоне большого круглого окна. Затем появляются кадры с их свадьбы в Лас-Вегасе и путешествия по Америке.

«Как же больно, что тебя больше нет», — поет Шаляпин.

Прохор Шаляпин и Татьяна Клаудиа Дэвис поженились 29 августа в одном из дорогостоящих отелей Лас-Вегаса. Через несколько дней супруга артиста заболела коронавирусом. 30 сентября ее не стало. Сам Шаляпин утверждает, что не претендует на наследство покойной жены.

Ранее певец рассказал, что не испытывал сильных чувств к Дэвис. По его словам, будущая жена сама предложила жениться на ней.