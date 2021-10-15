«Он варвар»: тетя Бритни Спирс нарушила молчание о скандале с опекой

Тетя певицы Бритни Спирс впервые высказалась о скандале вокруг отца знаменитости.

54-летняя Ли Энн Спирс Ротер нарушила молчание в передаче Good Morning Britain. «Он варвар. Кто так поступает с людьми? Ею манипулировали, ее использовали. Он что, думает, что защищал ее? Да он ее в клетке запер. Воспользовался удачным моментом, когда она была наиболее уязвима», — цитирует женщину Daily Mail.

Ли Энн настаивает на том, что действия Джейми Спирса нужно оценить с точки зрения законности и той выгоды, которую он мог получать, контролируя Бритни. «Она хочет на свободу, уйти от Джейми, быть свободной, выйти замуж, иметь детей», — говорит тетя.

Джейми Спирс был опекуном Бритни с 2008 года после ее нервного срыва. В 2021 году суд освободил Бритни Спирс из-под опеки отца. Вокруг судебного процесса развернулся масштабный скандал: свидетели и сама Бритни утверждают, что Спирс максимально ограничивал свободу звезды, определял ее круг общения, не давал завести детей и отслеживал переписку.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс сняла лифчик в ответ на совет сделать пластику.