Российской певице Пелагее запретили въезд на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Соответствующее сообщение распространила Служба безопасности Украины. «По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке России Телегиной П. С.», — говорится в сообщении СБУ.

Запрет связан с прошедшим в Крыму фестивалем КВН «Летний кубок чемпионов 2021».

Ведущим был Александр Масляков, среди членов жюри присутствовали российский продюсер и медиаменеджер Константин Эрнст, ведущий Валдис Пельш, белорусский комик Вадим Галыгин и Пелагея. Неизвестно, запретили ли въезд на Украину остальным членам жюри и Маслякову.

В 2015 году Министерство культуры Украины создало «черный список» деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В настоящее время в документе числятся более 200 человек.

Ранее сообщалось, что петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала необходимые голоса.