Mash: вдову Солженицына срочно прооперировали

Вдову Александра Солженицына Наталию госпитализировали в Москве, после чего ей провели срочную операцию на сердце, утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, 10 октября Наталия Солженицына вызвала скорую с жалобами на сильное сердцебиение. Выяснилось, что пульс достигал 150 ударов в минуту, для нормализации состояния врачи приняли решение провести операцию.

Еще летом 82-летней Солженицыной сделали операцию по чистке сосудов. Процесс восстановления после хирургического вмешательства был непростым, вдова писателя жаловалась на боль в груди и одышку.

Наталия Солженицына была замужем за писателем с 1973 года до его смерти в 2008 году. Она — президент созданного в 1974 году в Цюрихе «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям», более известного как Фонд Солженицына.

Ранее учитель русского языка и литературы из Белоруссии Сергей Дубелевич заявил, что из школьной программы для 11 класса убрали произведение Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».