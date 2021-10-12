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Большой театр оплатит похороны погибшего на сцене артиста

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@karriandr_s/vk.com

Руководство Большого театра окажет материальную помощь семье актера Евгения Кулеша, который погиб во время спектакля «Садко». Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Большого, театр оплатит все расходы, связанные с похоронами. Отмечается, что прощание с артистом мимического ансамбля пройдет 13 октября.

Ранее коллега Кулеша рассказал, что в самом начале представления на 37-летнего актера опустилась декорация — он получил удар по голове и скончался до приезда врачей.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — заявил коллега.

После гибели артиста Большой театр отменил оперу «Садко».

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