Большой театр оплатит похороны погибшего на сцене артиста

Руководство Большого театра окажет материальную помощь семье актера Евгения Кулеша, который погиб во время спектакля «Садко». Как сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Большого, театр оплатит все расходы, связанные с похоронами. Отмечается, что прощание с артистом мимического ансамбля пройдет 13 октября.

Ранее коллега Кулеша рассказал, что в самом начале представления на 37-летнего актера опустилась декорация — он получил удар по голове и скончался до приезда врачей.

«Артист что-то перепутал и попал под эту стену. Ведь он должен был вывезти трон и отойти вперед, ближе к зрителям. А он, видимо, или не рассчитал свои действия, или перепутал и почему-то отошел назад. И вот на него эта стена и наехала», — заявил коллега.

После гибели артиста Большой театр отменил оперу «Садко».