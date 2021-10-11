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Защищавший Ефремова Пашаев высказался о ДТП с Собчак

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Global Look Press/t.me/ENews112

Бывший адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Daily Storm высказался об автокатастрофе на трассе Адлер — Альпика Сервис с участием журналистки Ксении Собчак, повлекшем гибель человека.

Он отметил, что если сообщения о том, что Собчак и ее сопровождающие не оказали помощь пострадавшим в ДТП, подтвердится, это может грозить Собчак последствиями. «Они обязаны были вызвать скорую помощь. Учтите, что Собчак не простая фигура. И Собчак надо было меньше хаять, когда у других случилось это и кто-то оказался в ДТП. Каждый, пока в своей шкуре не столкнется, не понимает, что это за горе», — сказал Пашаев.

Также Пашаев утвердительно ответил на вопрос, готов ли он стать защитником водителя Собчак. Для него, по его словам, главное, что преступление было совершено «не против детей, не против беременных женщин и против стариков». «Для меня тогда бы было табу», — признался он.

Ранее сообщалось, что водителю такси Олегу Цою, который устроил смертельную аварию, предъявлено обвинение.

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