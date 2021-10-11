Петербурженка отказалась судиться со Шнуровым из-за песни «В Питере — пить»

В Смольнинском районном суде Петербурга прекращено производство по иску к музыканту Сергею Шнурову и социальной сети «ВКонтакте» из-за песни «В Питере — пить», передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В пресс-службе уточнили, что истица Ксения Овчинникова отказалась от иска.

Об иске Овчинниковой стало известно в июне 2021 года. Истица утверждала, что воспользовалась подпиской «VK Combo» ООО «ВКонтакте» и послушала песню группы «Ленинград» в «В Питере — пить». Женщину смутили нецензурные слова, встречающиеся в композиции.

Она заявляла, что ответчики нарушили закон РФ «О защите прав потребителей», и отмечала в иске, что при использовании русского языка «как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка».

За причинение морального вреда Овчинникова хотела взыскать с ответчиков по 1000 рублей.