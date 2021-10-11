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Бузовой сделали предложение на белорусском «X-Факторе»

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Кадр из видео/FLAGMANMUSIC/Youtube

Певице Ольге Бузовой сделали предложение в эфире белорусского шоу «X-фактор». Конкурсант Дмитрий Сивчик признался, что является давним поклонником телеведущей — и музыкой начал заниматься именно из-за нее. Перед выступлением он подарил российской артистке букет цветов, а также предложил ей стать его женой.

«Оля, я шел к этому дню очень долго. Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедший или дурачок. И ты будешь права, потому что ты реально свела меня с ума своей красотой — и в принципе как человек. И поэтому прямо здесь и сейчас, Оля, я решился тебе сказать…. Оля, выходи за меня», — заявил Сивчик, добавив, что Бузова может не торопиться с ответом.

Сама телеведущая, член жюри «X-Фактора», подчеркнула, что «могла бы слепить из него мужика», но конкретного ответа на предложение руки и сердца не дала.

«Я только хотела согласиться. Парень молодой, могла бы слепить из него такого мужика. А он: «Не говори пока ответа», — сказала Бузова.

По решению жюри Сивчик прошел в следующий этап шоу — в том числе и благодаря голосу российской телеведущей.

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