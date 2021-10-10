В Большом театре после смерти актера отменили показ «Садко»

В воскресенье, 10 октября, оперу «Садко» на сцене Большого театра показывать не будут, отмена связана с гибелью накануне артиста Евгения Кулеша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого.

Руководство театра принесло извинения зрителям и пообещало вернуть деньги за билеты.

Инцидент произошел во время показа оперы «Садко» в субботу, 9 октября. Погибший — артист мимического ансамбля, ему было 37 лет. Сразу после происшествия зрителей попросили покинуть театр, была начата проверка.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлена смерть Кулеша. На кадрах можно заметить, как опускается декорация, придавившая артиста. Шокированные произошедшим артисты мечутся по сцене, затем занавес закрывается.

До этого друг Кулеша рассказал, что незадолго до смерти актер думал об увольнении.