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Ширвиндт прокомментировал новость о назначении Газарова худруком Театра сатиры

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский актер Александр Ширвиндт рад, что у Московского академического театра сатиры появился новый художественный руководитель. Об этом он сообщил ТАСС.

«Не знаю, посмотрим. Но то, что решили, уже хорошо», — ответил он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать новость о назначении худруком театра Сергея Газарова.

Ранее сообщалось, что новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Сергей Газаров. В должность он вступит 13 октября 2021 года.

Отмечается, что параллельно он также будет руководить Московским драматическим театром под руководством Армена Джигарханяна, худруком которого был назначен в конце прошлого года. Сам Газаров, комментируя новую должность, пообещал «придерживаться театральных традиций, заложенных Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом».

Сергей Газаров ранее работал главным режиссером Театра Джигарханяна, но зрителям наиболее известен по ролям в кино, включая такие проекты, как «Палач», «Легенды о Круге», «Под прикрытием» и другие.

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