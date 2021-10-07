Никита Пресняков получил травму на «Ледниковом периоде»

Музыкант и внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков в интервью порталу wmj.ru рассказал о травме, полученной на подготовке к съемкам шоу «Ледниковый период».

По словам Преснякова, раньше он получал много травм во время падений со скейтборда, и единственное, что его беспокоит — это необходимое долгое восстановление. «На первых тренировках в «Ледниковом периоде» я всегда катался в подлокотниках, на 10-й раз я понял, что не падаю, — снял защиту и в тот же момент упал на локоть, прямо в начале тренировки. На льду я повредил кисть, сейчас она у меня немного восстанавливается, колено тоже ударил здесь, на тренировке, зато хорошо откатались», — поделился артист.

Ранее в этом году Пресняков рассказал о другой проблеме со здоровьем — полипах в желчном пузыре. Его мать, певица Кристина Орбакайте, призналась, что для нее новости о состоянии здоровья сына стали сюрпризом.