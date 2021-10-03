Певица Слава увела из семьи женатого мужчину

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, призналась, что увела своего супруга бизнесмена Анатолия Данилицкего из семьи. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», которая доступна в YouTube.

Певица состоит в браке с бизнесменом уже 20 лет, Данилицкий на 28 лет старше Славы. Во время их знакомства мужчина состоял в браке.

«Я как человек меркантильный сразу запала на очки и его банковские бумаги. Он тогда был женат, а то он бы сразу меня в ЗАГС повел. Мне было наплевать, что Толя был тогда в браке… Я вошла в чужую семью», — сказала Слава.

Она добавила, что его дети от предыдущего брака все еще не хотят общаться с ней.

Певица рассказала, что их союз пережил измены и расставания. Она уходила от бизнесмена к более молодому и красивому мужчине.

Ранее актриса Екатерина Варнава призналась, что однажды встречалась с женатым мужчиной, при этом зная про его статус.

Личность женатого мужчины, с которым актриса была в отношениях, она раскрывать отказалась.