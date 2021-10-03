Британский актер Дэниел Крейг получил звезду на Аллее славы в Голливуде в преддверии американской премьеры «Не время умирать» — последнего для Крэйга фильма в рамках бондианы, сообщает журнал Variety.

Церемония назначена на 6 октября, в 18.30 по местному времени в Лос-Анджелесе Крейг станет обладателем 2704-й звезды на Аллее славы. Кроме того, это будет четвертая в истории Голливуда звезда за роль Джеймса Бонда — до этого знак отличия получили Дэвид Нивен, Роджер Мур, Пирс Броснан и Барри Нельсон.

«Дэниел Крейг — икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, которого он сыграл в пяти фильмах Агента 007. Мы очень рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой другого знаменитого актера, который также играл Джеймса Бонда, Роджера Мура. Поклонники будут в восторге, когда увидят, что их звезды удачно расположены на бульваре Голливуд 7007», — рассказала Ана Мартинес, продюсер Голливудской Аллеи славы.

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