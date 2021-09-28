Адвокат обвинил отца Бритни Спирс в пристрастии к наркотикам

Адвокат Мэтью Розенгарт, защищающий интересы Бритни Спирс, назвал отца певицы Джейми Спирса «известным алкоголиком и наркоманом». Таким образом представитель артистки отреагировал на критику Спирса в адрес ее возможных опекунов, а именно — финансиста Джона Забеля, которого Розенгарт хочет назначить распорядителем дел поп-звезды. Об этом сообщает TMZ.

По словам адвоката, заявления отца певицы о недостаточном профессионализме Забеля являются абсурдными, так как репутация финансиста считается безупречной. Он также напомнил, что ранее сам Спирс подавал заявление о банкротстве, а также был «некомпетентным и жестоким» опекуном своей дочери.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлейну. В августе 2021 года — на фоне судебных тяжб и негативной реакции общественности — Спирс заявил о готовности отказаться от опеки над дочерью. В настоящий момент суд решает, кто будет новым опекуном артистки.