Отец Спирс обвинил ее потенциального распорядителя в непрофессионализме

Перед очередными слушаниями об опеке над певицей Бритни Спирс ее отец Джейми подал новые судебные документы, пишет TMZ.

В документах он раскритиковал потенциальную команду ее опекунов, которыми певица хочет заменить Джейми Спирса, и, в частности, финансиста Джона Забеля, которого адвокат Мэтью Розенгарт хочет назначить распорядителем финансовых дел Спирс.

По мнению Спирса, Забель недостаточно профессионален, поскольку все, что известно о финансисте — это факт, что у него есть бухгалтерское образование со специализацией в индустрии развлечений. По мнению Спирса, певица рискует, отдавая власть над своим состоянием такому человеку.

Помимо этого, Джейми Спирс поддержал просьбу дочери полностью снять с нее опеку.

Ранее Бритни Спирс прокомментировала выход документалки о себе.