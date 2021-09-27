Гулькина снова обвинила Пугачеву в препятствовании молодым артистам

Певица Наталия Гулькина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ снова обвинила эстрадную исполнительницу Аллу Пугачеву в том, что она препятствовала продвижению молодых артистов.

По словам Гулькиной, ее удивило, что после предыдущей критики со стороны Гулькиной Пугачева в соцсетях намекнула, что о ней распространяют ложь. «Если этого ничего не было, то, наверное, можно было это все оставить незамеченным, промолчать. И никто бы даже не узнал, но она огласила. Буду собирать факты. У меня есть подтвержденная информация. А что я видела с той стороны хорошего? Никто не предложил поучаствовать ни в одном концерте. Это не моя выдумка, не моя придумка», — цитирует Гулькину Teleprogramma.

Певица добавила, что в излишнем влиянии на эстраду Пугачеву обвиняла покойная певица Валентина Легкоступова.

Наталия Гулькина — экс-солистка популярной в 1990-е группы «Мираж». До этого она заявила о способности Пугачевой «рушить карьеры» артистов.