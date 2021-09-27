«Дюна» возглавила российский кинопрокат, собрав более 1 млрд рублей

Фантастический фильм «Дюна» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Такие данные опубликованы на сайте Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Картина идет в кинотеатрах с 16 сентября. В день премьеры она собрала 100 555 887 рублей, в первый уикенд — 566 875 397 рублей, во второй — 354 951 414 рублей. Еще 59 587 571 рублей были заработаны на билетах с предпродажи.

Всего за 11 дней фильм собрал 1 087 161 167 рублей, его посмотрели более 2,56 млн россиян.

Ранее сообщалось, что «Дюна» установила постковидный рекорд сборов в России.

«Дюну» снял режиссер Дени Вильнев. Сюжет фильма рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете, пустынном Арракисе (он же Дюна).