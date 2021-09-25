На обложке нового Esquire появился «Пелевин»

На обложке нового номера Esquire появилось изображение российского писателя Виктора Пелевина с фразой: «Реален ли Пелевин?».

Фотографии тиража октябрьского номера журнала опубликованы в Instagram издания.

«Октябрьский номер Esquire сделан по заветам Виктора Олеговича и полностью посвящен искаженной реальности или, как теперь ее называют: фейк-ньюз. Отрывок из книги, написанной искусственным интеллектом, выдающим себя за известного писателя, фотофичеры, сделанные с помощью технологии дипфейк, придуманные новости, фальшивые расследования, постановочное интервью с автором «Американского психопата» Бретом Истоном Эллисом, который, как известно, не дает интервью, но мы предположили, что было бы, если бы он на самом деле поговорил о новой этике с Сергеем Минаевым (главредом издания. — прим. «Газеты.Ru»)», — говорится в публикации.

Является ли фотография, размещенная на обложке журнала, настоящим портретом Пелевина или это актер в образе писателя — неизвестно. Издание предлагает читателю саму решить, «реален ли Пелевин».

Днем ранее сообщалось, что Пелевин якобы появился на публике впервые за 20 лет. Снимки были опубликованы в Telegram-каналах. На кадрах человек, похожий на писателя, раздает поклонникам автографы в подвале, рядом с ним можно заметить новую книгу писателя — «TRANSHUMANISM INC.».

Позже в издании «Эксмо», которое многие годы публикует произведения российского писателя Виктора Пелевина, заявили, что «ничего про это не знают», а впервые услышали об инциденте из новостей.