Адвокат рассказала, зачем Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала в интервью kp.ru, чем руководствовался продюсер Бари Алибасов, когда решил развестись с народной артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

По словам Вербицкой-Линник свадьба и последующие события были для Алибасова пиар-ходом, на котором он хотел заработать. Кроме того, продюсер не упустил шанс «прибрать к рукам» квартиру Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве.

Вместе с тем адвокат отмечает, что Алибасов хорошо относится к Федосеевой-Шукшиной — «даже в самые тяжелые моменты он о ней отзывался уважительно». Продюсер даже обещает народной артистке снова жениться.

«Бари Каримович убеждает Лидию Николаевну, что «схему с разводом» придумали его новые адвокаты, которыми он очень доволен. Они порекомендовали ему развестись, уладить имущественные вопросы, а потом… снова жениться. Лидия Николаевна над ним посмеялась», — рассказала Вербицкая-Линник.

Ранее сообщалось, что суд расторг брак Алибасова Федосеевой-Шукшиной, решение вступит в силу 2 октября.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн рублей, а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, поясняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. В результате на спорное имущество был наложен арест.