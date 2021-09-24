Внебрачный сын Игоря Крутого подарит композитору четвертого внука

Внебрачный сын композитора Игоря Крутого Яков скоро станет отцом, пишет kp.ru со ссылкой на вырастившего Якова как своего сына пенсионера Сергея Мирошникова.

По словам мужчины, 28-летний Яков не общается с ним уже больше года. «Яша женился недавно. Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается», — поделился в беседе с изданием Мирошников.

Родная мать Якова умерла. Бывшая гражданская жена Сергея Алена Экарева обратила внимание на то, что Крутой еще не признал сына юридически. «До сих пор Яша числится в наследниках Сергея, хотя после всего случившегося и его отношения к воспитавшему его человеку он это явно не заслуживает. Считаю, что Игорю Яковлевичу нужно в судебном порядке установить отцовство и наконец-то объяснить своему сыну, что нужно уважать и ценить пусть и чужого человека по крови», — сказала она.

Ранее Игорь Крутой впервые подтвердил наличие внебрачного сына.