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Внебрачный сын Игоря Крутого подарит композитору четвертого внука

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Фото из соцсетей

Внебрачный сын композитора Игоря Крутого Яков скоро станет отцом, пишет kp.ru со ссылкой на вырастившего Якова как своего сына пенсионера Сергея Мирошникова.

По словам мужчины, 28-летний Яков не общается с ним уже больше года. «Яша женился недавно. Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается», — поделился в беседе с изданием Мирошников.

Родная мать Якова умерла. Бывшая гражданская жена Сергея Алена Экарева обратила внимание на то, что Крутой еще не признал сына юридически. «До сих пор Яша числится в наследниках Сергея, хотя после всего случившегося и его отношения к воспитавшему его человеку он это явно не заслуживает. Считаю, что Игорю Яковлевичу нужно в судебном порядке установить отцовство и наконец-то объяснить своему сыну, что нужно уважать и ценить пусть и чужого человека по крови», — сказала она.

Ранее Игорь Крутой впервые подтвердил наличие внебрачного сына.

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