В Москве скончалась художница Нина Квитницкая на 102-м году жизни

В Москве умерла почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Художница скончалась в своей квартире в Брюсовом переулке на 102-м году жизни.

«Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал источник.

Нина Квитницкая родилась 19 декабря 1919 года в украинском городе Николаев. Училась в Московском текстильном институте и Московском институте прикладного и декоративного искусства. После окончания института она работала над парковой скульптурой, затем изготавливала скульптура из камня и металла.

Позже художница начала заниматься фарфором и гжелью. Квитницкая — автор многих образцов посуды и скульптуры, выпускавшихся массово. Ее работы представлены в нескольких музеях, в том числе во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, в Государственном историческом музее.