Детскую сказку о тигре обвинили в способствовании насилию

Детскую книгу британской писательницы Джудит Керр «Тигр, который пришел выпить чаю» обвинили в содействии домашнему насилию и харассменту. По мнению активистки Рейчел Адамсон, сюжет сказки «усиливает гендерное неравенство в обществе» и «старомодно» изображает положение женщин в семье. Также она возмущена тем фактом, что тигр в произведении наделен мужским полом, а не является женским или гендерно нейтральным персонажем. Об этом сообщает Daily Mail.

«Гендерные стереотипы вредны, они усиливают неравенство в обществе и могут стать причиной насильственных действий в отношении женщин и девочек. Речь про домашнее насилие, изнасилования и сексуальные домогательства», — заявила Адамсон.

При этом активистка считает, что произведение не нужно полностью запрещать. Вместо этого она предлагает использовать его как вспомогательную литературу для обсуждения проблемы насилия и домогательств среди детей.

Сказка «Тигр, который пришел выпить чаю» была впервые опубликована в 1968 году. В общей сложности с того момента было продано более 5 млн экземпляров книги. По ее сюжету девочка Софи вместе с мамой пьют дома чай, когда к ним наведывается незваный гость — большой пушистый тигр. Он просит разрешения присоединиться к их чаепитию, однако в итоге съедает и выпивает все, что есть в доме, а затем уходит. В финале сказки домой возвращается отец семейства и ведет родных в кафе, чтобы сгладить испорченный день.