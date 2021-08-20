Лана Дель Рей запретила выпускать свои песни посмертно

Американская певица Лана Дель Рей заявила, что отдельный пункт в завещании запрещает выпуск ее музыки посмертно. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Артистка репостнула фото американского рэпера Андерсона Паака, который набил на своей руке татуировку, налагающую аналогичный запрет на релиз его музыки посмертно. Надпись гласит: «Когда я уйду, пожалуйста, не выпускайте посмертных альбомов или песен с моим именем. Это были просто демо и они никогда не предназначались для публики».

«Это в моем завещании, но это также на его татуировке», — подписала снимок Дель Рей.

Ранее певица анонсировала выход нового альбома «Blue Banisters». По ее словам, в основу альбома лег ее сборник стихов «Violet bent backward over the grass». Дель Рей добавила, что работа над стихами потребовала больше времени, чем она ожидала. Артистка выпустила три новых песни с альбома — «Blue Banisters», «Text Book» и «Wildflower Wildfire».