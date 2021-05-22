Российская певица Манижа выступила в финале «Евровидения»

Певица Манижа, представляющая в этом году Россию на «Евровидении», выступила в финале. Исполнительница вышла на сцену в Роттердаме под пятым номером.

Перед финальным номером российская артистка принимала участие в репетициях, а также снова прошла тестирование на коронавирус.

При выступлении Манижи на фоновом экране подпевали женщины разного возраста. Среди них есть представительницы разных народов России. В 2021 году Россия была представлена песней «Russian Woman». Перед Россией выступали Кипр, Албания, Израиль и Бельгия.

Финал конкурса музыкального конкурса «Евровидение» проходит на арене «Ахой». Выступать артисты из разных стран начали в 22.00 мск.

18 мая и 20 мая прошли полуфиналы песенного конкурса.

До этого Манижа опустилась в букмекерском рейтинге после второго полуфинала «Евровидения».

Ранее продюсер Яна Рудковская предсказала место Манижи в финале «Евровидения».