Власти Москвы не планируют смягчать ограничения для учреждений культуры

Власти Москвы в настоящее время не планируют смягчать ограничения для учреждений культуры, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский в беседе с «Интерфакс».

«Мы не имеет права принимать какие-то решения, которые могут угрожать здоровью граждан <...> Сегодня ситуация благоприятная, но если мы посмотрим через неделю-две, лучше таких решений не делать», – отметил Кибовский.

Он пояснил, что поспешное решение о снятии ограничений может привести к новому локдауну.

«Мы начнем, потом еще хуже будет, заново закрывать. У нас уже был такой опыт», – добавил глава депкульта.

При этом он подчеркнул, что городские власти находятся в постоянном контакте с Роспотребнадзором, именно он должен принимать решение об ослаблении ограничительных мер.

В настоящее время столичные театры, концертные залы, кинотеатры и другие учреждения культуры и спорта могут заполнять залы лишь на 50% из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источник в департаменте культуры Москвы сообщало о возможном ослаблении ограничений для учреждений культуры в марте.