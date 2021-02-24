Песков прокомментировал слова Нагиева об армии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова шоумена Дмитрия Нагиева, усомнившегося в необходимости службы в армии.

Песков подчеркнул, что военная служба является и остается конституционной обязанностью. «Мнение можно высказывать, но это обязанность. Разговоров о том, что служба в армии может перестать конституционной обязанностью – нет», — заверил он.

Ранее сообщалось, что телеведущий и актер Дмитрий Нагиев назвал свою службу в армии бесцельно потраченным временем. Он предположил, что аналогичную закалку мог бы получить, занимаясь спортом или проводя время в библиотеке. Кроме того, Нагиев выразил надежду, что современная армия изменилась и избавилась от дедовщины.