Крис Эванс может вновь сыграть Капитана Америку

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Актер Крис Эванс собирается подписать контракт о съемках в новом фильме Marvel, передает Deadline.

Он может вновь сыграть Капитана Америку в одном из проектов франшизы. Это не будет сольный фильм персонажа.

В какой ленте из готовящихся проектов Marvel может сняться Эванс, неизвестно.

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