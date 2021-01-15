Крис Эванс может вновь сыграть Капитана Америку

Актер Крис Эванс собирается подписать контракт о съемках в новом фильме Marvel, передает Deadline.

Он может вновь сыграть Капитана Америку в одном из проектов франшизы. Это не будет сольный фильм персонажа.

В какой ленте из готовящихся проектов Marvel может сняться Эванс, неизвестно.

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