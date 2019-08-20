О состоянии Марка Захарова рассказали в «Ленкоме»
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Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о состоянии госпитализированного актера и художественного руководителя театра Марка Захарова. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что Захаров был доставлен в больницу с подозрением на воспаление легких. Варшавер заявил, что актера могут отправить домой в течение нескольких дней.
В больнице врачи проводят все необходимые анализы и исследования.
Директор «Ленкома» выразил надежду на то, что Захаров отделался легким испугом.
Ранее сообщалось, что Марка Захарова госпитализировали в реанимацию.