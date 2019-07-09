Директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря

В Пуровском районном центре национальных культур в ЯНАО директор назначила режиссером своего сына, который по образованию является слесарем, сообщает РИА «Новости»

Нарушение выявила региональная прокуратура. Отмечается, что он не соответствовал квалификационным требованиям, имея стаж работы методистом.

Кроме того директор постоянно поощряла его, устанавливая доплаты за интенсивность труда.

Женщину привлекли к дисциплинарной ответственности.