Майли Сайрус выпустила клип к сериалу «Черное зеркало»

Американская певица Майли Сайрус опубликовала клип, посвященный сериалу «Черное зеркало». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Музыкальное видео посвящено одному из эпизодов нового сезона сериала Netflix, в котором снялась Сайрус. Клип был сделан на песню On a Roll поп-певицы Эшли О., которую Майли Сайрус сыграла в «Черном зеркале».

В сериале героиня Сайрус будет пытаться бороться с коммерциализацией индустрии развлечений.

Ранее сообщалось, что Майли Сайрус подтвердила свое участие в съемках сериала Черное зеркало».