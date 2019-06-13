Майли Сайрус выпустила клип к сериалу «Черное зеркало»

Майли Сайрус в трейлере пятого сезона сериала «Черное зеркало»
Netflix

Американская певица Майли Сайрус опубликовала клип, посвященный сериалу «Черное зеркало». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Музыкальное видео посвящено одному из эпизодов нового сезона сериала Netflix, в котором снялась Сайрус. Клип был сделан на песню On a Roll поп-певицы Эшли О., которую Майли Сайрус сыграла в «Черном зеркале».

В сериале героиня Сайрус будет пытаться бороться с коммерциализацией индустрии развлечений.

Ранее сообщалось, что Майли Сайрус подтвердила свое участие в съемках сериала Черное зеркало».