Майли Сайрус выпустила клип к сериалу «Черное зеркало»
Американская певица Майли Сайрус опубликовала клип, посвященный сериалу «Черное зеркало». Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Музыкальное видео посвящено одному из эпизодов нового сезона сериала Netflix, в котором снялась Сайрус. Клип был сделан на песню On a Roll поп-певицы Эшли О., которую Майли Сайрус сыграла в «Черном зеркале».
В сериале героиня Сайрус будет пытаться бороться с коммерциализацией индустрии развлечений.
Ранее сообщалось, что Майли Сайрус подтвердила свое участие в съемках сериала Черное зеркало».