Лазарев вернулся в Россию после «Евровидения»

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Российский певец Сергей Лазарев вернулся в Россию после финала международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что певец прилетел в Москву, но собирается вновь уехать сегодня ночью, с 19 на 20 мая, в гастрольный тур.

Лазарев рассказал, что он хочет успеть побыть с маленьким сыном Никитой и своей мамой Валентиной.

Также он поблагодарил всех, кто проголосовал за него и помог занять 3-е место в конкурсе.

Ранее сообщалось, что Лазарев требует огласить данные голосования зрителей Грузии на «Евровидении».

Сергей Лазарев занял 3-е место, набрав в сумме 369 баллов. Конкурс, проходивший в Тель-Авиве, официально завершился.