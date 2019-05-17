Актер Пускепалис отказался от съемок на Западе из-за «неуважения к России»

Российский актер Сергей Пускепалис объяснил, почему отказывается сниматься в западных фильмах. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, он не будет сниматься на Западе, так как там не уважают Россию и россиян.

«Да, мне предлагают сниматься на Западе. Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских», — заявил Пускепалис.

Отмечается, что артиста заметили после съемок в совместной российско-американо-британской ленте «Черное море», где Пускепалис работал вместе с актером Джудом Лоу.