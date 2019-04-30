Жители Польши устроили банановый протест из-за скандальной экспозиции

В Польше началась масштабная акция протеста после того, как сотрудники Варшавского Национального музея убрали из экспозиции художницы Наталии Лях-Ляхович фото, на котором девушка ест банан, сообщает «Вести.Ru».

В музее заявили, что изъятия снимка потребовало министерство культуры страны.

После этого пользователи сети запустили масштабную акцию протеста, призвав публиковать снимки с бананами.

К акции присоединились польские художники. Во флешмобе также приняли участие дети и животные.

В марте в России учителя устроили флешмоб в поддержку коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которую уволили из-за фото в купальнике и начали публиковать в социальных сетях свои снимки в купальниках.