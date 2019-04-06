«Магазин единорогов»: режиссерский дебют Бри Ларсон на Netflix

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Режиссерский дебют американской актрисы Бри Ларсон вышел на Netflix в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщает Time.

Как отмечается, Ларсон сама сыграла в фильме главную роль. Более того, вместе с ней на экране появился ее напарник по фильму «Капитан Марвел» Сэмюэл Л. Джексон.

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Уточняется, что «магазин единорогов» рассказывает историю девушки по имени Кит. Ей 20 с небольшим, она изучает искусство и обожает единорогов.

Однажды девушку выгоняют из университета, и она вынуждена вернуться домой к родителям и найти скучную офисную работу. В тот момент, когда Кит наконец решает отложить плюшевого мишку и повзрослеть, она встречает таинственного продавца (Джексона), который обещает ей настоящего живого единорога, если она сможет доказать, что достойна этого.

Ранее сообщалось, что Бри Ларсон сыграет тайного агента в шпионском сериале.