«Магазин единорогов»: режиссерский дебют Бри Ларсон на Netflix
Режиссерский дебют американской актрисы Бри Ларсон вышел на Netflix в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщает Time.
Как отмечается, Ларсон сама сыграла в фильме главную роль. Более того, вместе с ней на экране появился ее напарник по фильму «Капитан Марвел» Сэмюэл Л. Джексон.
Уточняется, что «магазин единорогов» рассказывает историю девушки по имени Кит. Ей 20 с небольшим, она изучает искусство и обожает единорогов.
Однажды девушку выгоняют из университета, и она вынуждена вернуться домой к родителям и найти скучную офисную работу. В тот момент, когда Кит наконец решает отложить плюшевого мишку и повзрослеть, она встречает таинственного продавца (Джексона), который обещает ей настоящего живого единорога, если она сможет доказать, что достойна этого.
Ранее сообщалось, что Бри Ларсон сыграет тайного агента в шпионском сериале.