Лолита назвала «гением» скончавшегося Криса Кельми

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Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что скончавшийся Крис Кельми был одним из немногих «гениев», которых она знала. Своим мнением она поделилась в видеообращении, опубликованном в инстаграме.

При этом певица подчеркнула, что Кельми «удивительным» образом упустил свою «земную карьеру». Она посетовала, что музыкант мог бы сделать «гораздо больше».

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«Давайте все споем сегодня песню «Замыкая круг». Наверное, это лучшее, что можно будет сегодня сделать для Криса», — заявила Лолита.

Крис Кельми скончался 1 января 2019 года в возрасте 63 лет.

Ранее продюсер Кельми заявил, что музыкант «настойчиво себя убивал».