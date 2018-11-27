Стало известно, заберет ли заявление хозяйка поврежденной Хаски машины

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Владелица автомобиля, на который встал рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время своего уличного выступления в Краснодаре, планирует забрать свое заявление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.

Как отмечается, женщина получила материальную компенсацию за нанесенный ущерб.

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«Потерпевшая получила деньги. Завтра пойдет забирать заявление», — проинформировал Аванесян.

Уточняется, что предложение о возмещении ущерба поступило от кубанского ресторатора Тахира Холикбердиева. Он изъявил желание компенсировать потерпевшей моральный и материальный вред в полном объеме.

Ранее в Кремле отреагировали на освобождение рэпера Хаски.