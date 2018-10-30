Сын Тарковского занялся восстановлением «Андрея Рублева»

Сын режиссера Андрея Тарковского занимается восстановлением полной версии исторической кинодрамы «Андрей Рублев», которую снял его отец. Слова Тарковского-младшего передает РИА «Новости».

По словам сына режиссера, известная зрителям версия »Андрея Рублева» длится 184 минут, в то время как полная идет 204 минуты.

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«Из полной монтажной версии режиссер обычно что-то вырезает, подчищает. Но отец в том числе был вынужден делать цензурные вырезки», — сказал Тарковский-младший.

Он рассказал, что для восстановления фильма в том виде, в котором его задумал отец, необходимо вернуть «цензурные куски», но убрать моменты, которые Тарковский сам хотел вырезать. По его словам, такая версия «Андрея Рублева» длится 196 минут.

Ранее сообщалось, что «Сталкер» Тарковского снова выйдет в прокат.